Ticaret Bakanlığı'ndan 91,6 milyar lira ceza

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında denetim ve teftiş çalışmalarının etkin bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı.



Bu çerçevede, gümrük işlemlerinde tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin geçen yıl sonradan gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalar neticesinde, bin 562 rapor düzenlendi.



Raporlarla Hazine'nin vergi kaybına uğratıldığı tespitiyle 4,6 milyar lira vergi tahakkuku ve 82,1 milyar lira tutarında idari para cezası uygulandı, toplam 86,7 milyar lira kamu alacağı tahakkuk ettirildi.



Bu dönemde toplam 250 firmanın gümrük işlemleri denetlendi. Kontroller neticesinde 399,5 milyon lira tutarında vergi tahakkuku, 1,1 milyar lira tutarında idari para cezası uygulanması sağlanarak toplam 1,5 milyar lira tutarında kamu alacağı tahakkuk ettirildi.



Fiyat istikrarının sağlanması ve fahiş fiyat uygulamalarının engellenmesi suretiyle, adil iç piyasanın tesisi amacıyla, sektör bazlı denetimler yapıldı. Denetimler sonucunda tanzim edilen raporlara istinaden, firmalara 112,8 milyon lira idari para cezası uygulandı.



Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından 2024'te gerçekleştirilen tüm teftiş, inceleme ve soruşturmalar neticesinde toplam 91,6 milyar lira idari para cezası/kamu alacağı tahakkuk ettirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada inceleme ve denetimlere bu yıl da azami hassasiyetle devam edileceği bildirildi.