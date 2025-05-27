Ticaret Bakanlığı'ndan balona yasak! Kullananlar yanabilir

Uçan balonlara helyum gazı dolduruluyor. Ancak helyum gazı duşında uçucu gazla doldurulan balonlar tehlike arz ediyor.



Çeşitli kimyasal maddelerin birleşimiyle oluşan yeni gaz balon alanları yakabiliyor.



Bu tehlike nedeniyle Ticaret Bakanlığı Ali Yeni Organizasyon'un sattığı balonların piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılmasına karar verdi.



