Ticaret Bakanlığı'ndan bayram öncesi fahiş fiyata sıkı takip

Ticaret Bakanlığı, bayram öncesinde fahiş fiyatla mücadele kapsamında önlemlerin alındığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların taleplerini artırdığı bayram öncesi dönemde tüm sektörler nezdinde fahiş fiyat artışlarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi.



Açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına izin vermemek adına bakanlığımız denetim birimleri 81 ilimizde denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek ve bakanlığımıza ulaşan şikayetler yakinen takip edilecektir." denildi.

"HER TÜRLÜ YAPTIRIM UYGULANACAK"



Piyasada arz ve talep dengesini bozucu faaliyetlere karşı takibin süreceği belirtilen açıklamada, "Bu doğrultuda, halkımızın mağduriyetine neden olan kişilere ilişkin her türlü idari yaptırım kararlılıkla uygulanacaktır." denildi.