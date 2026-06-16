Ticaret Bakanlığı'ndan beyaz et sektörüne ceza

Ticaret Bakanlığı vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, iç piyasada adil ve rekabetçi bir ticaret ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, geçmiş yıllarda beyaz et sektörüne yönelik olarak Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı inceleme ve denetimler neticesinde çok sayıda işletme hakkında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulanmıştı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte beyaz ete yönelik tüketici talebinde meydana gelen artışı fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla, sektör genelinde yeniden kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekiplerince sahada gerçekleştirilen incelemeler sonucunda elde edilen tespitler, bugün gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 49'uncu toplantısında değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte olup, İstanbul’da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.