Ticaret Bakanlığı’ndan e-ihracatçılara 500 milyon liralık kredi desteği

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri işbirliğiyle düzenlenen “Ankara e-İhracat Zirvesi” TOBB Konferans Salonu’nda başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, e-ihracatın Türkiye ekonomisi için stratejik bir alan haline geldiğini belirterek, yeni bir finansman desteğini duyurdu.

Bolat, “Türk Eximbank, e-ihracatçılarımız için yüzde 100 İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) kefaleti sayesinde başka bir kefalete gerek duymaksızın, azami 6 ay ana para ödemesiz ve toplam 12 ay vadeli 500 milyon liralık bir kredi paketi hazırladı” dedi.

E-ihracatın son yıllarda hızla büyüdüğünü vurgulayan Bolat, Türkiye’nin 2024’te 6,5 milyar dolarlık e-ihracat gerçekleştirdiğini, bunun toplam ihracat içindeki payının yüzde 2,7’ye ulaştığını aktardı. Bolat, “2030’lu yıllarda e-ihracatın payını yüzde 10’a yükseltmeyi hedefliyoruz. E-ihracatçılarımıza desteğimiz tam” ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat ayrıca, konsinye ihracatın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle yapılmasına imkan tanıyan yeni düzenlemenin bugün Resmî Gazete’de yayımlandığını anımsatarak, bunun e-ihracatın kolaylaştırılması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

E-ihracatın gelişimi için hayata geçirilen Kolay İhracat Platformu, Dijital Teşvik Takip Modülü ve yapay zekâ destekli ihracat rehberleri hakkında bilgi veren Bolat, dijitalleşme odaklı yeni desteklerin süreceğini belirtti.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise zirvede yaptığı konuşmada, Türkiye’yi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına sokmayı hedeflediklerini ifade etti. Küresel e-ihracat pazarının 2024’te 1,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını belirten Gültepe, “2030’da e-ihracatın toplam ihracattaki payını yüzde 10’lara çıkarabiliriz” dedi.

Zirve kapsamında, Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank ve İGE AŞ arasında “e-İhracatın Finansmanı İşbirliği Protokolü”, ayrıca TİM ve Asset Worldwide Express arasında lojistik alanında işbirliği protokolü imzalandı.

“Ankara e-İhracat Zirvesi”, alanında uzman isimlerin katılacağı sektörel oturumlarla 8 Kasım’a kadar sürecek.