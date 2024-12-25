Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere asgari ücret uyarısı

Ticaret Bakanlığı, asgari ücretin artış oranını fiyatlara yansıtmak isteyenleri uyardı.



Bakanlığın açıklamasında, asgari ücretin 2025 yılı ocak ayının sonunda ödeneceği belirtilirken, işçilik maliyetinin toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturduğu kaydedildi.



Açıklamada, "Asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri, İl Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekiplerinin sıkı bir denetim için sahada birlikte çalıştığı belirtildi.



Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekiplerinin de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürüttüğü ifade edildi.



Vatandaşlara, açgözlülük yapan işletmelerin Ticaret Bakanlığı'na şikayet edilmesi için çağrı yapıldı.



Açıklamada, yeni yılda denetim cezalarının yüzde 43,93 oranında arttırılarak uygulanacağı aktarıldı. Tüketicileri mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamalarının en ağır bir şekilde cezalandırılacağı ifade edildi.

