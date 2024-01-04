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Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticaret iddialarına yalanlama

Ticaret Bakanlığı, İsrail'le ihracatın arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail ile ticaret iddialarına yalanlama

Bakanlığı, bazı yayın organlarında yer alan 'le ihracatın arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail ile ticaret; İsrail'in Yahudi bölgesine giden ticaret değildir. İsrail'de vatandaş olan 2,2 milyon Filistinliler ile İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye de giden ticarettir.

topraklarında 8 milyon Filistinli Arap yaşamaktadır. İsrail topraklarında 7,2 milyon Yahudi yaşamaktadır. Filistin bölgesine giden bütün mallar İsrail adıyla İsrail gümrüklerinden ve limanlarından geçmek zorunda kalıyor.

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- 7 Ekim-31 Aralık 2023 Tarih Aralığında Gerçekleşen Genel Ticaret Toplamı 1 MİLYAR 280 MİLYON DOLAR"

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