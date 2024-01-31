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Ticaret Bakanlığı’ndan sahte futuralarla ülkeye sokulan 358 lüks araca el koyma talebi

Ticaret Bakanlığı, 358 adet lüks aracın sahte faturalarla ülkeye sokulduğunu tespit edildi. Piyasa değerinin 530 milyon lira olduğu açıklanan araçlarla ilgili olarak olaya karışan firma ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve araçlara el konulmasının talep edildiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı’ndan sahte futuralarla ülkeye sokulan 358 lüks araca el koyma talebi

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Ticaret Bakanlığı, lüks araç ithalatında piyasada haksız ticari avantaj elde etmek isteyenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bakanlık bu çerçevede yapılan denetimlerde, 358 adet lüks aracın Türkiye’ye sahte faturalarla sokulduğunu belirledi. Yapılan açıklamada araçların piyasa değerinin 530 milyon lira olduğu belirtildi.

ARAÇLARA EL KONULMASI İSTENDİ

Bakanlık, söz konusu olaya karışan firma ve kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Ayrıca bu araçlara el konulması talep edildi.

"DENETİMLER SÜRECEK"

Yapılan açıklamada, “Bakanlığımız lüks otomobil ithalatlarındaki ihlallerin yüm yönleriyle ortaya çıkarılması, yapılan usulsüzlükler ile haksız rekabet oluşturan eylemlerin engellenmesi amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olup, kamu maliyesinin haklarının korunması ve gümrük mevzuatına uygun şekilde işlem yapılması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıklar devam edecektir.” denildi.

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