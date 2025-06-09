Ticaret Bakanlığı’ndan sahte servis uyarısı: Bilgileri doğrulamadan hareket etmeyin!

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden ulaşılan sahte yetkili servislere karşı tüketicileri uyardı. Yaz aylarında başta klima olmak üzere elektronik cihazlara yönelik artan bakım, onarım ve montaj taleplerinin kötü niyetli kişi veya firmalarca suistimal edildiği belirtildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı kişi veya firmaların, sponsorlu reklamlarla arama sonuçlarında üst sıralarda yer aldığı ve üretici ya da ithalatçı firmaların marka ve logolarını izinsiz kullanarak kendilerini “yetkili servis” gibi tanıttıkları vurgulandı. Bu durumun, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına yol açtığına dikkat çekildi.



Sahte servislerin orijinal olmayan yedek parçalar kullanabildiği, ürünleri garanti dışı bırakabildiği ve eksik ya da hatalı müdahalelerle cihazlara zarar verebildiği aktarıldı. Ayrıca bazı dolandırıcılık vakalarında, uzaktan erişim bahanesiyle kişisel verilere ulaşıldığı uyarısı yapıldı.

"SERBİS ÜZERİNDEN DOĞRULANMALI"



Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sistemi’nin (SERBİS) aktif olarak kullanılmasının önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“SERBİS sayesinde ürünlere ait yetkili servis bilgilerine hızlı ve güvenli biçimde ulaşmak mümkündür. Yetkili servis hizmeti alınmadan önce, ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgisi mutlaka kontrol edilmelidir. İnternet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğu, firma resmi internet sitesi veya SERBİS üzerinden doğrulanmalıdır.”



Ticaret Bakanlığı ayrıca, sahte servis girişimlerine maruz kalan vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden şikayet ve ihbarda bulunabileceğini bildirdi.