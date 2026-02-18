Ticaret Bakanlığı'ndan yasa dışı bahis ve bıçak kararı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, özellikle toplumsal olaylarda artan bıçak kullanımına bağlı olarak e-ticaret platformlarında yer alan bıçak tanıtımları ve yasa dışı bahis ile kumar reklamları ana gündem maddeleri olarak görüştü.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR REKLAMI YAPAN 11 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Reklam Kurulu’nun gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığı ise yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 11 sosyal medya hesabı oldu.

Söz konusu hesaplar hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, bu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırıldı.

REKLAM KURULU, KAMU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSKLİ BAZI BIÇAK SATIŞ REKLAMLARINA DURDURMA VE 7,6 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI KARARI VERDİ

Kurul tarafından yapılan re’sen inceleme neticesinde; ülke içerisinde bulundurulması ve hatta üretimi yasak olan ya da taşınması belirli kurallara tabi bulunan bıçakların e-ticaret platformları aracılığıyla kolaylıkla temin edilebildiği tespit edildi.

Satış ve tanıtım süreçlerinde gerekli güvenlik kurallarının gözetilmediği, söz konusu tanıtımların kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek içerik ve sunumlar barındırdığı ve kamu düzenini bozabilecek davranışları teşvik edebilecek nitelikte olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda, anılan tanıtımlara ilişkin olarak yedi e-ticaret platformu hakkında durdurma cezaları ile birlikte toplamda 7 milyon 585 bin 942 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

ÜRETİMLERİ KANUNLA YASAKLI

Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasak.

Satanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 200 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılıyor.