Ticaret Bakanlığı'ndan yılbaşı alışverişi uyarısı. "Hemen itibar etmeyin"

Ticaret Bakanlığı, yılbaşı öncesi tüketicileri yapacakları alışverişler konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüketicilerimizin alışveriş alışkanlıklarını doğrudan etkileyen ve yıl sonu itibarıyla 'Yılbaşı İndirimleri', 'Yeni Yıl Fırsatları' gibi adlarla yoğunlaşan kampanyalar, Ticaret Bakanlığımızca mercek altına alınmıştır. Yılın bu son döneminde artış gösteren indirimli satış reklamlarına yönelik gerekli denetimler ve incelemeler aralıksız devam etmektedir. Mevzuata aykırı, tüketiciyi yanıltıcı tanıtımlara karşı gerekli idari müeyyideler kararlılıkla uygulanacaktır" denildi.

"CEZBEDİCİ SUNUMLARA HEMEN İTİBAR EDİLMEMELİ"

Tüketicilerin yılbaşı alışverişlerinde dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin, "Vatandaşlarımızın yeni yıl alışverişlerini güvenle yapabilmeleri ve olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi adına şu hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Tüketicilerimiz alışverişe başlamadan önce gerçek ihtiyaçlarını belirlemeli ve satıcı firma hakkında ön araştırma yapmaları, 'Yıldızlı ürün', 'Fırsat ürünü' veya 'En iyi fiyat' gibi cezbedici sunumlara hemen itibar etmemeleri; ürünün fiyatı farklı mecralardaki emsalleriyle karşılaştırılmalı, ilan edilen indirim tutarı veya oranının, piyasa gerçekleriyle örtüşüp örtüşmediği sorgulanmalı, internet sitesinin güvenliği (SSL sertifikası, 3D Secure gibi unsurlar) kontrol edilmeli; özellikle sosyal medya üzerinden yönlendirilen bağlantıların, markanın kendi resmi sitesine ait olup olmadığına dikkat edilmelidir. Piyasa değerinin çok altında fiyatlanan ürünlerde, sitenin taklit olma ihtimali göz önünde bulundurulmalı, '1 alana 1 bedava' veya '3 al 2 öde' gibi şarta bağlı kampanyalarda, bu avantajların hangi ürünlerde ve hangi şartlarda geçerli olduğu detaylıca okumaları büyük önem arz etmektedir. Tüketicilerimiz yaşadıkları mağduriyetlere ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna 'https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur’ adresinden başvurularını yapabilirler" ifadelerine yer verildi.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Satıcı ve sağlayıcıların uyması gereken yasal yükümlülüklere de değinilen açıklamada şöyle denildi:

"Diğer taraftan, indirimli satış kampanya ve uygulamalarında bulunan satıcı/sağlayıcıların ise indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile kampanyanın kapsamını açıkça belirtmeleri; anlam karışıklığına yol açacak veya gerçekte olduğundan daha büyük bir indirim algısı yaratacak ifadelerden kaçınmaları, eğer indirimli ürün belirli bir stokla veya zamanla sınırlıysa, bu durumu reklamlarda net bir şekilde ifade etmeleri, tüketiciye sunulan 'kişiye özel fiyat' veya 'avantajlı teklif' gibi algoritmaya dayalı reklamların içeriği konusunda tüketiciyi açık ve anlaşılır biçimde bilgilendirmeleri, şartlı satışlarda, kampanyanın geçerlilik şartları konusunda tüketicileri eksiksiz olarak aydınlatmaları gerekmektedir."