Ticaret savaşının faturası büyüyor: İş piyasası daralıyor

ABD ekonomisi, 2025’in ilk çeyreğinde daralma sinyalleri verirken, tüketici güveni tarihi düşük seviyelere indi ve borsa, Şubat ayındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

Ekonomik durgunluk endişeleri artarken, uzmanlar durumu ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu ithalat tarifelerine bağlıyor.



Yılın başlarında yaşanan üretim düşüşü, şirketlerin tarifeler yürürlüğe girmeden önce ithalata yönelmesiyle açıklanıyor. Ancak Capital Economics, ithalattaki bu geçici artışın ardından normale dönüşle birlikte ekonomiye kısa vadeli bir ivme kazandırabileceğini belirtiyor.

İŞE ALIMLAR AZALDI



Yine de ekonomistlerin büyük çoğunluğu, tarifelerin tüketici fiyatlarını artırarak harcamaları baskılayacağını ve yılın ikinci yarısında durgunluk yaşanabileceğini öngörüyor. Açıklanacak olan Nisan ayı istihdam raporu, bu öngörülerin ne derece doğru olduğunu gösterebilir.

İstihdam tarafında ise tablo karmaşık. Bloomberg anketine göre, işverenlerin geçen ay 130 bin kişilik işe alım yaptığı tahmin ediliyor. Bu rakam, Mart ayındaki 228 bin işe alımın gerisinde ancak yılın ilk aylarına göre hala güçlü. Öte yandan, ADP tarafından açıklanan veriler yalnızca 62 bin kişilik özel sektör istihdam artışını gösteriyor.

Sektör bazlı değerlendirmelerde özellikle üretim, taşımacılık, yapı ve teknoloji sektörleri olumsuz etkilenirken; sağlık, eğlence, finans ve hukuk gibi alanlarda işe alımlar devam ediyor.

İŞE ALIMLARI AZALAN VEYA DURGUNLAŞAN SEKTÖRLER

Üretim

• Gümrük vergileri nedeniyle maliyetler arttı.

• İthalat yapan üreticiler, işe alımları durdurdu veya azalttı.

Moda

• Çin’den gelen malzeme ve aksesuarlara uygulanan yüksek tarifeler (%145) nedeniyle sözleşmeler iptal ediliyor.

Taşımacılık ve Depolama

• Tarifeler öncesi stoklama eğilimi işe alımları artırdı ancak bu durum geçici.

• İş ilanlarında düşüş yaşanıyor.

Tedarik Zinciri

• Şirketler kaynaklarını başka ülkelere kaydırırken yönetici düzeyinde işe alım var ama genel anlamda istikrarsızlık hakim.

Yapı (İnşaat)

• Tarifeler nedeniyle projeler erteleniyor.

• Malzeme ithalatı zorlaştı, bu da işe alımları etkiliyor.

Perakende

• Kısa vadede artış olsa da, tarifelerin marjlara baskı yapması nedeniyle orta vadede durgunluk bekleniyor.

Teknoloji

• Genel belirsizlik nedeniyle işe alımlar yavaşladı.

• Ancak yapay zeka ve veri bilimi gibi alanlarda işe alım devam ediyor.



İŞE ALIMLARI DEVAM EDEN VEYA ARTAN SEKTÖRLER

Sağlık Hizmetleri

• Yaşlanan nüfus ve hizmet talebi nedeniyle işe alımlarda kesinti yok.

Eğlence

• Restoran, sinema, otel gibi alanlarda tüketici harcamaları devam ediyor.

Finansal Hizmetler

• Dalgalı piyasa yapısı yatırım bankaları ve hedge fonlarında yeni işe alım fırsatları yaratıyor.

Yasal ve Uyum (Hukuk ve Danışmanlık)

• Şirketler tarifelere uyum sağlamak için hukukçulara ve uyum uzmanlarına daha fazla ihtiyaç duyuyor.