Ticaret savaşının ilk günlük kaybı: Domates

ABD Ticaret Bakanlığı'nın bu hafta son 30 yıldır büyük ölçüde yürürlükte olan bir anlaşmayı sona erdirme kararı almasının ardından, temmuz ayından itibaren Meksika'dan ithal edilen taze domateslere yeni ücretler uygulanacak.

Tarım ekonomistleri, ABD'de satılan domateslerin yaklaşık yüzde 70'i Meksika'dan getirildiği için Trump yönetiminin bu hamlesinin tüketiciler için fiyatları artıracağını söyledi. Meksika'daki yetkililer, yürürlüğe girmeden önce anlaşmayı yeniden müzakere etmeyi umduklarını belirtiyor.

Wall Street Journal'a göre eğer bir anlaşmaya varılamazsa, domates Trump'ın ticaret politikalarının bir sonucu olarak daha pahalı hale gelen ilk günlük ürünlerden biri olabilir.

Ekonomistler fiyat artışının tam olarak ne kadar olacağının belli olmadığını, ancak bu artışın kabaca yüzde 10 olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Domates şirketleri artışın çok daha yüksek olabileceği konusunda uyarıyor.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, bu ayın başlarında bir paket üzüm domates ortalama 2,48 dolara mal oldu.

