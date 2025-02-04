Ticaret savaşlarına bir ay mola: Piyasalarda tansiyon yüksek

Küresel piyasalar, şubat ayında ticaret gerilimiyle başladı.



ABD Başkanı Donald Trump, en büyük ticaret ortakları Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Karar piyasalarda deprem etkisi yarattı.



Daha sonra Trump, Meksika ve Kanada'ya yüzde 25 ek gümrük vergisini 30 günlüğüne askıya aldı. Ek gümrük vergisinin bugün devreye girmesi bekleniyordu.



Trump'ın kararı iki komşu ülkenin ABD sınırında güvenliği artıracak tavizler vermesi karşılığında gerçekleşti.



ABD İLE ÇİN'DEN KARŞILIKLI VERGİ



ABD yönetimi, Meksika ve Kanada için uyguladığı erteleme kararı Çin için geçerli olmadı.



ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere uyguladığı yüzde 10 ek gümrük vergisi bugün devreye girerek dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yeni bir ticaret savaşı çıkacağı endişelerini artırdı.



Trump, "Umuyorum ki Çin bize fentanil göndermeyi durduracaktır. Durduramazlarsa gümrük vergileri daha da yükselecek" dedi.



Çin ise ABD'den ithal edilen kömür, LNG, petrol tarım makinaları ile değerli metallere ek vergi kararını devreye soktu



PİYASALARDA KAFALAR KARIŞIK



Ticarette yaşanan belirsizliklerin etkisiyle piyasalarda kafalar karıştı.



Altın fiyatları, güvenli liman varlıklara artan talebin etkisiyle rekor kırdı. 2 bin 830 doların üzerine çıkan ons altın, yeni güne 2 bin 810 dolar civarında başladı.



Hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıklarda sert hareketler yaşandı. Dün 91 bin dolara inen Bitcoin, bugün 100 bin dolara yakın işlem gördü.



Erteleme kararı sonrası Dolar endeksi, 109 seviyesinin altına inerek bir miktar gevşedi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,57 seviyesinde işlem gördü.



Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 azalışla 75 dolardan satıldı.

