Ticaret savaşlarının yeni cephesi nadir toprak elementleri

ABD ve ticari partnerleri arasındaki tarife restleşmeleri devam ederken, bu durum küresel ticaretin de seyri konusundaki belirsizliklere sebep oluyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "karşılıklılık esaslı" tarifeler sonrasında Çin'in ABD'nin karşılıklı tarife artışına karşı bazı nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtlaması ticaret savaşlarını kızıştırdı.



Çin Ticaret Bakanlığı, samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum, itriyum ve alaşımlarının olduğu 7 kategorideki orta ve ağır nadir metallerin 4 Nisan'dan itibaren ihracat kontrol listesine alınacağını bildirmişti.



Bu kapsamda Çinli tedarikçiler, söz konusu nadir toprak elementlerini ancak hükümet izniyle ihracat edebilecek. Öte yandan, Çin gümrük görevlileri, içeriğinde kısıtlanan elementlerin bulunduğundan şüphelenilen sevkiyatlara el koyabilecek.



Ülkenin küresel arzının büyük bölümünü sağladığı söz konusu elementler, silah sistemlerinden yüksek performans motorlarına, nükleer reaktörlerden elektronik ve optik donanımlara, uzay araçlarından tıbbi görüntüleme makinelerine, batarya ve yakıt hücrelerinden yarı iletken ve süper iletkenlere dek çok sayıda üründe kullanılıyor.



17 grup nadir toprak elementinin üretiminde büyük bir paya sahip olan Çin, ihracat kısıtlamasıyla bu alandaki küresel hakimiyetini ekonomik bir koza çevirme niyetini bir kez ortaya koydu.



KÜRESEL ÇİP TEDARİKİ SIKINTIYA GİREBİLİR



Ülkenin bu adımı, ABD'de Başkan Donald Trump'ın karşılıklılık esaslı tarifeler kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamasının ardından geldi.



Çin, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtlayarak ticaret savaşlarında yeni bir cephe açarken, bu durum yüksek teknoloji ürünlerinin küresel çaptaki tedarikini nasıl etkileyebileceğine dair soru işaretlerine neden oldu.



Samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lutesyum, skandiyum ve itriyum gibi önemli metaller savunma sanayii, elektronik ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde kritik öneme sahip bulunuyor.



Nadir metaller, savunma sanayii, elektronik ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde kritik öneme sahip bulunurken, cep telefonu ve elektrikli araçlarda yoğun olarak kullanılıyor.



Çin'in nadir toprak elementi ihracat kısıtlamalarının küresel çip üretim tedarikini de sıkıntıya sokabileceği tahmin ediliyor.



Öte yandan Çin, Başkan Trump'ın yüzde 50 ek gümrük tarifesi getirme tehdidine karşı geri adım atmayacağını, haklarını ve çıkarlarını korumak için karalı tedbirler alacağını bildirdi.