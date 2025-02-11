Ticaret ve perakende satış hacminde artış

Ticaret satış hacmi Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 8,2, perakende satış hacmi yüzde 13,5 artış gösterdi.

Ticaret ve perakende satış hacminde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (), geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,9, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,4 ve toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,3 artış kaydetti.

satış hacmi, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış gösterdi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 13,5 yükseldi.

Bakan Kacır duyurdu: Tüm market fiyatları tek sitede

Bakan Kacır duyurdu: Tüm market fiyatları tek sitede

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...