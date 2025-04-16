Ticaret savaşı altına yarıyor, rekor üstüne rekor kırıyor (16 Nisan 2025 güncel altın fiyatları)

Küresel ticarette yaşanan belirsizliğin etkisiyle güvenli liman varlıklara talep sürüyor.



Spot altının ons fiyatı, güne güne rekorla başladı.



Ons altın yüzde 1,62 artışla 3 bin 283 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,4 primle 3 bin 286,30 dolara ulaştı.



GRAM ALTINDA NE KADAR?



ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da yükseliyor. Gram altın yeni güne yüzde 1,66'lık yükselişle 4 bin 23 liraya kadar ulaştı. Gram altın 19 Mart 2025 traihinde 4 bin 68 lirayla rekor kırmıştı.



YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 24 DEĞER KAZANDI



Singapur merkezli GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, “Belirsizlik sürdükçe altın güçlü kalmaya devam edecek.” derken altın, bu yılın başından bu yana yüzde 24’ü geçik değer kazandı.

ANZ Bank, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3 bin 600 dolara, 6 aylık tahminini ise 3 bin 500 dolara yükseltti. Banka analistleri, riskten kaçış amaçlı alımların henüz tam olarak başlamadığını vurguladı.