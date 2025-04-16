Ticaret savaşı altına yarıyor, rekor üstüne rekor kırıyor (16 Nisan 2025 güncel altın fiyatları)
ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticari gerginlikle birlikte küresel ekonomik büyümeye dair endişelerin artması altın fiyatlarını, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştırdı.
Küresel ticarette yaşanan belirsizliğin etkisiyle güvenli liman varlıklara talep sürüyor.
Spot altının ons fiyatı, güne güne rekorla başladı.
Ons altın yüzde 1,62 artışla 3 bin 283 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1,4 primle 3 bin 286,30 dolara ulaştı.
GRAM ALTINDA NE KADAR?
ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da yükseliyor. Gram altın yeni güne yüzde 1,66'lık yükselişle 4 bin 23 liraya kadar ulaştı. Gram altın 19 Mart 2025 traihinde 4 bin 68 lirayla rekor kırmıştı.
YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 24 DEĞER KAZANDI
Singapur merkezli GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, “Belirsizlik sürdükçe altın güçlü kalmaya devam edecek.” derken altın, bu yılın başından bu yana yüzde 24’ü geçik değer kazandı.
ANZ Bank, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3 bin 600 dolara, 6 aylık tahminini ise 3 bin 500 dolara yükseltti. Banka analistleri, riskten kaçış amaçlı alımların henüz tam olarak başlamadığını vurguladı.
ABD VE ÇİN ARASINDA TİCARET SAVAŞI
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ocak 2025’te göreve geldikten sonra gümrük vergisi tarifelerindeki artışlarla başlattığı “ticaret savaşı” devam ediyor. Son olarak Trump’ın Çin ürünlerine getirdiği yüzde 145’lik gümrük vergisine Çin’den yeni bir misilleme geldiği iddia edildi.
Çin’in havayolu şirketlerine havacılık devi Boeing’den daha fazla uçak teslim almaması talimatını verdiğini aktardı.
MERKEZ'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için gözler yarına çevrildi. Ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
Merkez Bankası geçtiğimiz ay faiz oranını yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirmişti.
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