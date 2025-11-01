Ticari aracı olanlar dikkat! Kış lastiği uygulaması bu yıl erken başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın aldığı karara göre, şehirlerarası yollarda seyreden ticari araçlar 15 Kasım 2025’ten itibaren kış lastiği takmak zorunda olacak. Uygulama 15 Nisan 2026’da sona erecek.

Soğuk havalarda güvenli sürüşü sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla başlatılan uygulama, özellikle yoğun kar yağışının görüldüğü bölgelerde büyük önem taşıyor.

UYMAYANLARA 5 BİN 856 LİRA CEZA

Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası kesilecek. Denetimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yetkilendirdiği ekiplerin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılacak.

Zorunluluk; otobüs, kamyon, kamyonet ve minibüs gibi ticari araçları kapsıyor. Özel araçlar için zorunluluk bulunmamakla birlikte, uzmanlar sürücülerin olumsuz hava koşullarına karşı kış lastiği kullanmasını tavsiye ediyor.

NASIL ANLAŞILIR?

Kış lastiklerinin ayırt edilmesi için lastik yanaklarında “M+S” (çamur ve kar) işareti ya da bu işaretle birlikte kar tanesi sembolü bulunuyor. Bazı lastiklerde yalnızca kar tanesi veya üç dağ zirvesi sembolü de yer alabiliyor.

Yaz lastiklerinden farklı olarak kış lastiklerinin diş yapısı daha derin, olukları daha geniştir. Ayrıca özel kauçuk karışımı sayesinde düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyarak zemine daha iyi tutunur. Bu özellikler, yağmur, kar ve buzlu yollarda sürüş güvenliğini önemli ölçüde artırıyor.