Ticari kredi kartları için taksit çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması, üretime ve ticarete olumlu yansıyacaktır" dedi.



Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, ticari kredi kartlarındaki taksit sayısının artırılmasını gerektiğini söyledi.

Enflasyonla mücadele sürecinde parasal sıkılaştırma önlemleri kapsamında kredi kartlarına sınırlandırmanın gündeme geldiğini hatırlatan Baran, bireysel kredi kartları ile ticari kredi kartlarının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.



"TİCARİ KREDİ KARTLARI AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ"



İş dünyasının finansman kaynağı olarak vadeli çeki kullandığını ancak zaman içerisinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çekin itibarının azaldığını ve kullanımının gerilediğini bildiren Baran, "Piyasalarda çekin yerini ticari kredi kartları aldı. Ticari kredi kartları şirketlere sürdürülebilir ve vadeli finansman imkanı sağlarken, ödeme zincirinde ve ticari hayatın sürdürülebilirliğinde kritik önem taşıyor. Güvenilirliği konusunda şüphe oluşturmadığı için de herkes tarafından kabul ediliyor. Ticari kredi kartlarının bireysel kredi kartlarından ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılması, üretime ve ticarete olumlu yansıyacaktır " dedi.

