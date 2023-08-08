ntv.com.tr

Ticari kredi musluğu kısılıyor

Bankalar ticari kredi musluklarını kısmaya devam ediyor. Ticari kredi büyümesi iki yılın en düşük seviyesine indi. Özellikle özel bankalardan kredi kullanımında sert daralma var.

Ticari kredi musluğu kısılıyor

Ticari kredilerde yavaşlama sürüyor.

Merkez Bankası verilerine göre, ticari büyümesi yüzde 4,61'e indi. Mayıs 2021’den sonraki en yavaş büyüme gerçekleşti. Kur etkisinden arındırılmış bu rakam temmuzun son haftasına ait.

Rakamlara sadece özel bankalar için bakıldığında daralma var. Özel bankaların ticari kredi kullandırımında yüzde 12'lik küçülme yaşandı. Ticari kredi daralması 4,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kamu bankaları ise ticari kredi hızını yüzde 20'nin üzerinde tutuyor.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da kredilerdeki sıkılaştırmaya dikkat çekmişti.

Erkan, enflasyon raporu sunumunda, "Miktarsal ve seçici kredi sıkılaştırmasının iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkan, faiz indirimlerinin etkisinin bu şekilde kuvvetlendirileceğini dile getirdi.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...