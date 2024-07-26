TİGEM 73 safkan Arap tayını ihaleyle satacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Karacabey Tarım İşletmesi'nin 25 baş, Anadolu Tarım İşletmesi'nin 23 baş ve Sultansuyu Tarım İşletmesi'nin 25 baş olmak üzere toplam 73 baş safkan Arap koşu tayı açık artırma usulüyle teker teker satılacak.



İhale, 13 Ağustos Salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. Geçici teminat tutarı tay başına 50 bin lira olarak belirlendi.



İhale şartnamesi, TİGEM ve Karacabey Tarım İşletmesi'nden görülebilecek.