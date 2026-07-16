TikTok'a soruşturma açıldı, 24 milyon dolarlık para cezası ödeyebilir

İngiltere 'nin İletişim Ofisi (Ofcom) Perşembe günü, sosyal medya platformu TikTok'un İngiliz yasaları uyarınca çocukları zararlı içeriklerden korumak için yeterince önlem alıp almadığına dair bir soruşturma başlattı.

Ofcom yaptığı açıklamada, "Bu soruşturma, TikTok'un yasal yükümlülüklerine uymadığına veya uymamakta olduğuna dair makul gerekçeler olup olmadığını tespit etmeyi amaçlayacaktır." dedi.

Açıklamada, özellikle TikTok'un yaş doğrulama modelini inceleyecekleri belirtildi.

Çin merkezli ByteDance şirketine ait olan TikTok, geçen yıl çocuk güvenliğiyle ilgili politikaları sıkılaştırmak amacıyla yürürlüğe giren İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nda belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiğinden emin olduğunu açıkladıi.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, "Önde gelen sektör oyuncularıyla uyumlu olarak, uzmanlarca bilgilendirilmiş platform kuralları ve gelişmiş yaş belirleme teknolojileri aracılığıyla yaşa uygun deneyimleri titizlikle uyguluyoruz." dedi.

Ofcom'un strateji ve araştırma direktörü Kate Davies, BBC Radyo'ya verdiği demeçte, düzenleyici kurumun, sosyal medya platformlarının bir kullanıcının yaşını çevrimiçi davranışlarına göre tahmin ettiği bir sistem olan yaş çıkarımı konusunda şüpheleri olduğunu belirterek “Bu, yaş tespiti için etkili bir yöntem olarak kılavuzumuzda yer almıyor.” dedi.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Çevrimiçi Güvenlik Yasası, çocukların intihar, kendine zarar verme, yeme bozuklukları ve pornografiyle ilgili zararlı içeriklerle karşılaşmasını önlemeyi amaçlıyor.

Bu yasaya göre teknoloji firmaları, çocukları kadın düşmanlığı içeren, şiddet içeren, nefret dolu veya taciz edici içeriklerden, çevrimiçi zorbalıktan ve tehlikeli meydan okumalardan veya zorlamalardan korumalıdır.

Kuralları ihlal edenler 18 milyon sterline (24 milyon dolara) kadar veya gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Ofcom, soruşturmasının sonuçlarıyla birlikte yayınladığı bir raporda, çocukların arama motorlarını kullanarak yaş kontrolü yapmayan pornografi sitelerini kolayca bulabildikleri konusunda uyarıda bulundu.

Bu bulgunun ardından, İngiltere'nin medya denetleyicisi, Google'ın ve Microsoft'un Bing arama motorunun, hizmetleri aracılığıyla yaş kontrolü yapılmayan pornografik sitelerin keşfedilebilirliğini önlemek için öncelikli olarak pratik çözümler üzerinde kendileriyle birlikte çalışacağını ekledi.