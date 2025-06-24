TikTok'ta dolandırıcıların yeni yöntemi: Yaşlıların videolarını çaldılar, milyonları kandırdılar

TikTok'ta yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.



Ortaya çıkan görüntülere göre, dolandırıcılar yaşlıların kullandığı hesaplardan görüntüler alıp insanları manipülede edecek şekilde yeni videolar hazırlıyor.



Geçtiğimiz nisan ayında Daisy Yelichek isimli bir kadın, TikTok'ta gezinirken George Tsaftarides isimli babasının bir videosuna denk geldi.



Ancak video, terzi olarak videolar paylaşan Tsaftarides'in içeriklerinden tamamen farklıydı.



84 yaşındaki adamın videosunun üzerine " Kocamın hayvan barınağını kurtarmasına yardımcı olmak için 12 saniye bekleyin" ve "Ne yazık ki kocam barınağını ayakta tutacak maddi güce sahip değil bu yüzden el yapımı terlik satmaya karar verdi" gibi cümleler yer alyordu.



MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ Milyonlarca görüntülenme alan videolar, bağış yapmak ve terlik almak istediğini belirten yorumlarla doldu.



Tsaftarides, “Bu insanlar kimliğimi para kazanmak için kullanıyor. Bu hırsızlık, bu çalma ve bu doğru değil,” diyerek tepkisini dile getirdi.



Sahte yardım videolarının kurbanı olan tek isim Tsaftarides değil. Michigan’da yaşayan 85 yaşındaki emekli Charles Ray’in de videoları benzer şekilde sahte hesaplar tarafından manipüle edilerek kullanıldı.



Ray, TikTok hesabını insanların yüzünü güldürmek amacıyla açmıştı. Ancak içerikleri, ağlayan görüntülerle montajlanarak, izleyicileri kandırmaya yönelik şekilde yeniden servis edildi.

