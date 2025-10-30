TikTok'un geleceği belirsiz: Çin ABD ile çalışmaya hazır

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in gerçekleştirdikleri görüşmede ticaret gerilimlerini azaltmaya yönelik bir dizi kararda uzlaştı.

Ancak, TikTok’un sahipliği ve ABD’deki geleceği konusunda bir anlaşmaya varılamadı.

Toplantının ardından Çin Ticaret Bakanlığı, “Çin, TikTok ile ilgili sorunların uygun şekilde çözülmesi için ABD ile birlikte çalışacak” açıklamasını yaptı. Ancak yetkililer, platformun kaderine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini bildirdi.

Trump yönetimi, uzun süredir TikTok’un ABD’de faaliyetine devam etmesi için Pekin’le bir anlaşmaya varılabileceği sinyalini veriyordu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçtiğimiz günlerde CBS kanalına yaptığı açıklamada, iki liderin görüşmede “işlemi tamamlayacağını” öne sürmüştü.

YASA TASARISI VE TRUMP'IN KARARLARI

Kongre’de geniş destek gören bir yasa, Çin merkezli ByteDance şirketine ait TikTok’un yeni bir sahip bulamaması halinde ABD’de yasaklanmasını öngörüyor. Dönemin Başkanı Joe Biden tarafından da imzalanan yasa kapsamında platform ocak ayında kısa süreliğine kapatılmış, Trump’ın göreve gelmesiyle yeniden erişime açılmıştı.

Trump, göreve geldikten sonra TikTok’un satışını kolaylaştırmak için bir dizi başkanlık kararnamesi yayınladı. Ancak Çin’in, Trump’ın Çin ürünlerine yüksek gümrük tarifeleri getirmesi üzerine geri adım atması, süreci durma noktasına getirdi.

"Şİ İÇİN ÖNCELİKLİ BİR KONU DEĞİL"

Alman Marshall Vakfı’nın Hint-Pasifik Programı Direktörü Bonnie Glaser, düzenlediği basın toplantısında, TikTok anlaşmasının “Şi Cinping için öncelikli bir konu olmadığını” belirtti. Glaser, “Çin, Trump’ın anlaşmaya vardığını açıklamasına izin vermekten memnun. Ancak bu anlaşmanın Amerikalıların verilerini gerçekten koruyup korumayacağı büyük bir soru işareti” dedi.

Glaser ayrıca, “ABD açısından büyük soru, Kongre’den geçen yasa nedeniyle bu sürecin Amerikan hukukuyla ne kadar uyumlu olduğu” ifadelerini kullandı.

GENÇ AMERİKALILARIN HABER KAYNAĞI:TİKTOK

Pew Araştırma Merkezi’nin Eylül ayında yayımladığı rapora göre, 30 yaş altındaki Amerikalıların yüzde 43’ü düzenli olarak TikTok’tan haber alıyor. Bu oran, YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformların üzerinde.

Aynı araştırma, Amerikalıların yaklaşık üçte birinin TikTok yasağını desteklediğini, üçte birinin karşı çıktığını ve geri kalanının kararsız olduğunu gösteriyor. Yasağı destekleyenlerin büyük çoğunluğu, “veri güvenliği endişelerini” gerekçe olarak öne sürüyor.

Tartışmaların odağında ise TikTok’un öneri algoritması bulunuyor. Çin, algoritmanın kendi yasal kontrolü altında kalması gerektiğini savunurken; ABD, platformun ByteDance ile tüm bağlarını koparması gerektiğini belirtiyor.

Washington, algoritmanın Çinli yetkililer tarafından manipüle edilebileceği uyarısında bulunsa da, bugüne kadar bu yönde bir kanıt sunulmuş değil.