TikTok'un satışı uzadı

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin merkezli ByteDance'ın kısa video uygulaması TikTok'un ABD'deki varlıklarını elden çıkarması için 19 Haziran'a kadar verdiği süreyi, önemli bir ilerleme kaydedilmemesi halinde satış ya da kapatmayı zorunlu kılan bir yasaya rağmen 90 gün uzatacağını söyledi.



Trump, Ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen TikTok'a yönelik kongre tarafından zorunlu kılınan yasağın uygulanmasını iki kez ertelemişti.



Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt, "Başkan Trump, TikTok'u çalışır durumda tutmak için bu hafta ek bir kararname imzalayacak" dedi.