TİM Başkanı Gültepe: Kur destekleyici olsaydı ihracat yüzde 15 artardı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, salı günü açıklanan mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.



Bloomberg HT'nin haberine göre Gültepe, "Yüzde 4,4'lük büyüme rakamı geldi, 23,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Dünyanın resesyondan geçtiği dönemde ve Türkiye'de yaşanan felaketin ardından böyle bir rakam gelmesi sevindirdi.

Bunu hedeflerimizi 2023'te yakalayacağımızın bir göstergesi olarak değerlendirebiliriz. Kur biraz daha bizleri destekleyici olsaydı yüzde 4,4 yerine yüzde 15'in üzerinde bir artış olurdu. Enflasyonumuz aylık bazda neyse döviz kurlarımız o oranda artmalı ki rekabetçiliğimizi koruyalım” dedi.