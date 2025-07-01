TİM’den Vestel’e ihracat şampiyonluğu ödülü

Vestel, ihracat şampiyonluğunu yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ihracat geliriyle bu yıl da korudu.



27’nci kez sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren şirketi olan Vestel, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından belirlenen listede de en çok ihracat yapan sekizinci şirket oldu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2024 yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni, 30 Haziran Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin ev sahipliğinde düzenlendi. 2024’te gerçekleştirdiği yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ihracatla elektrik-elektronik sektöründeki birinci olan Vestel, bu alanda 27’nci defa şampiyonluğu üstlendi. Vestel, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından belirlenen ve Türkiye’de en çok ihracat yapan şirketlerin yer aldığı genel sıralamada da sekizinci oldu.



Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’den alan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu konuyla ilgili olarak, "Çeyrek asrı aşkın süredir kendi sektörümüzde, ülkemizin aralıksız ihracat şampiyonu olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Küresel ticarette belirsizliklerin arttığı, ekonomik ve jeopolitik dalgalanmaların yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde bu başarıyı sürdürüyor olmak, Vestel’in uzun yıllardır devam eden ihracat odaklı stratejisinin bir göstergesi. Bundan sonra da ülkemize katkı sunma kararlılığımızdan vazgeçmeden yolumuzu ilerletecek, ülke ekonomimiz için değer yaratmaya, inovasyon, teknoloji ve kalite odaklı çalışmalarımızla dünya çapında büyümeye devam edeceğiz” dedi.





