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TİSK Başkanı Akkol, Bakan Bilgin ile görüştü

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi. Asgari ücret için işverenlere sağlanacak destek görüşüldü. TİSK, destek ve teşviklerin artırılması talebini iletti.

TİSK Başkanı Akkol, Bakan Bilgin ile görüştü

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Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki görüşmede, başta olmak üzere, çalışma hayatının güncel konuları değerlendirildi.

Asgari ücret işveren desteğinin ele alındığı görüşmede, küçük-orta işletmeleri korumak için tüm işletmelere verilecek destek ve teşviklerin artırılarak devam etmesi yönündeki işveren talepleri de Bakan Bilgin'e iletildi.

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