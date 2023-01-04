TİSK Başkanı Akkol, Bakan Bilgin ile görüştü

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki görüşmede, asgari ücret başta olmak üzere, çalışma hayatının güncel konuları değerlendirildi.



Asgari ücret işveren desteğinin ele alındığı görüşmede, küçük-orta işletmeleri korumak için tüm işletmelere verilecek destek ve teşviklerin artırılarak devam etmesi yönündeki işveren talepleri de Bakan Bilgin'e iletildi.