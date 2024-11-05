TL'nin reel değeri 3,5 yılın zirvesini gördü
Türk Lirası'nın reel değeri, ekim ayında 1,96 puan artışla 64,82'ye yükseldi. Böylece endekste, Mart 2021'den bu yana en yüksek seviye görüldü.
Reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim 2024'te TÜFE bazında 1,96 puan artarak 64,82'ye yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,96 puan artışla 64,82 oldu. Endeks, Eylül 2024'te 62,86 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,81 puan artışla 91,81'den 93,62'ye çıktı.
Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 8,56 puan, Yİ-ÜFE bazında da 4,20 puan arttı.
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