TL'nin reel değeri aralıkta hafif geriledi

Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, 2023 yılı aralık ayında yüzde 0,2 düşüş gösterdi. TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi kasım ayında 55,04 puandan 55,25 puana revize edildi.



Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi kasım ayında yüzde 1,8 düşüşle 85,87 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 87,07 puandan 87,40 puana revize edildi.



Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 44,35 puandan 44,36 puana gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 64,08 puandan 63,83 puana geldi.



Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.



