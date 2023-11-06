TL'nin reel değeri ekimde yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya oranla 0,44 puan artarak 55,90'a çıktı.



Endeks, eylülde 55,46 düzeyindeydi.



Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,52 puan azalışla 89,55'ten 89,03'e geriledi.



Türk lirasının değeri, ekimde geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,35 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 4,93 puan azaldı.



REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?



Reel efektif döviz kuru, Türk Lirası'nın satın alma gücünde olan değişimleri daha gerçekçi olarak ortaya koyan bir veridir.



Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Reel efektif kurdaki düşüş yabancı mallar cinsinden fiyatın düşüşüne işaret ediyor.