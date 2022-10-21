TMO, 470 bin ton buğday aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday alımı ihalesi sonuçlandı.

TMO, bugün sona eren uluslararası ihalede 470 bin ton buğday aldı.

TMO, 495 bin ton buğday alımı için ithalat ihalesi açmıştı. Toplam alınan buğday miktarı açılan ihalenin altında kalsa da daha fazla alım yapılması beklenmiyor.

İşlemciler, tedariğin özellikle Rusya'dan olmak üzere Karadeniz bölgesinden yapılacağını düşünüyorlar.



TMO ihalelerinde alımlar geçici olup, önümüzdeki günlerde nihai onaya tabi, alımlar tamamen iptal edilebilir.



İhalede teslimatın 1 Kasım - 22 Kasım ve 21 Kasım - 13 Aralık tarihleri arasında Türkiye'deki farklı limanlara yapılması bekleniyor.



TMO 11 Ekim'de uluslararası ihaleyle 495 bin ton yemlik arpa

satın almıştı.

