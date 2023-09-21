TMO'dan rekor hububat alımı

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, hububat alımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Hububatta bereketli bir sezon geçirildiğini vurgulayan Güldal, "Mahsulün çok olmasıyla hasat eylül ayına sarkmış oldu.. Hatta şu anda da kısmen devam ediyor" dedi.



TMO'nun tarihin en yüksek alımını yaptığını belirten Güldal, "Bugün itibarıyla 11 milyon tonun üzerinde bir rakam hububat alımı gerçekleştirildi." dedi.



Ahmet Güldal, "Bu ciddi bir alımdır. Karşılığında 65-70 milyar lira gibi bir meblağ üreticilerimize ödendi, ödenmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı..

