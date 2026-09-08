TMSF 455 bin liraya şirket satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde yüz oranındaki Sürat Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi payları satışa sunuldu.

Şirketin muhammen bedeli 455 bin lira olarak belirlendi.

Kapalı teklif zarflarının 6 Ekim günü saat 16.30'a kadar teslim edilmesi gerekiyor. Alınan teklifler 7 Ekim 2026 tarihinde yatırımcılar ve yasal temsilcileri huzurunda açılacak ve akabinde açık artırma yapılacak.

KAYNAK KAĞIT DA SATILIYOR

TMSF , Kaynak Kağıt'ı da satışa çıkardı. 150 milyon lira muhammen bedeli bulunan şirketin ihale si 6 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.