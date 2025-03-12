TMSF, Bellona'yı satıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan ilan kapsamında Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bellona Mobilya payları, kapalı teklif ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanarak satışa sunuldu.



İhale için muhammen bedel 7 milyar lira olarak belirlenirken, katılım teminatı 350 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira ve veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti 500 bin lira olarak duyuruldu.



Yatırımcılar, 17 Mart 2025 - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyaretinde bulunabilecek. Son teklif verme tarihi ise 5 Mayıs 2025 olarak belirlendi.



İhale kapsamında alınan teklifler, 6 Mayıs 2025’te saat 10.00’da İhale Komisyonu tarafından açılacak. Kapalı zarf usulüyle verilen tekliflerin ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

