TMSF, Bellona'yı satıyor
TMSF, Bellona Mobilya'nın satışı için ihale sürecini başlattı. İhale için muhammen bedel 7 milyar lira olarak belirlendi.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilan kapsamında Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Bellona Mobilya payları, kapalı teklif ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanarak satışa sunuldu.
İhale için muhammen bedel 7 milyar lira olarak belirlenirken, katılım teminatı 350 milyon lira, şartname ücreti 200 bin lira ve veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti 500 bin lira olarak duyuruldu.
Yatırımcılar, 17 Mart 2025 - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyaretinde bulunabilecek. Son teklif verme tarihi ise 5 Mayıs 2025 olarak belirlendi.
İhale kapsamında alınan teklifler, 6 Mayıs 2025’te saat 10.00’da İhale Komisyonu tarafından açılacak. Kapalı zarf usulüyle verilen tekliflerin ardından açık artırma aşamasına geçilecek.
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