TMSF, Bellona'yı sattı



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin satış ihalesini gerçekleştirdi.



TMSF'den yapılan açıklamada, "Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edilen; Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satış ihalesi 06.05.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. " denildi.



İhalede muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlenmişti.

TMSF, İhalede uygun teklif veren yatırımcıların Rekabet Kurumu izin süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.