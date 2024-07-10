TMSF, beş varlığı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.



İlana göre, RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (RHG Enertürk) yüzde 100 oranındaki 1 lira nominal değerli 750 milyon adet payları 6,2 milyar liralık muhamman bedelle, Sibelres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (Sibelres Elektrik) yüzde 100 oranındaki 1 lira nominal değerli 51 milyon 56 bin adet paylarının satışı 2,7 milyar liralık muhamman bedelle, Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (Muradiye Elektrik) yüzde 100 oranındaki 25 lira nominal değerli 3 milyon 884 bin adet paylarının satışı da 2,1 milyar liralık muhammen bedelle satışa çıkarıldı.



RHG Enertürk'ün ihaleye katılım teminatı 300 milyon lira olurken teklifler 26 Ağustos saat 16.30'a kadar toplanacak. İhale 27 Ağustos saat 10.00'da yapılacak.



Sibelres Elektrik'in ihaleye katılım teminatı 135 milyon lira, Muradiye Elektrik'in ihale teminatı ise 105 milyon lira olarak belirlendi.



Sibelres Elektrik ihalesinde teklifler 19 Ağustos saat 16.30'a kadar verilecek, ihale ise 21 Ağustos'ta saat 10.00'da yapılacak.



Muradiye Elektrik ihalesinde teklifler 12 Ağustos saat 16.30'a kadar toplanacak. İhale 14 Ağustos saat 10.00'da gerçekleştirilecek.



Hazine'ye ait Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Betim Enerji) yüzde 100 oranındaki 100 lira nominal değerli 400 bin adet paylarının satışında muhammen bedel 2,6 milyar lira olarak belirlendi.



Söz konusu ihaleye katılım teminatı 130 milyon lira olurken teklifler 19 Ağustos saat 16.30'a kadar toplanacak. İhale 20 Ağustos'ta saat 10.00'da yapılacak.



TMSF, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Gün Enerji) paylarını da kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla satışa çıkardı.



İlana göre, Gün Enerji'nin yüzde 100 oranındaki 1 lira nominal değerli 53 milyon 400 bin adet payları 2 milyar lira muhammen bedel üzerinden satışa sunuldu.



İhaleye katılım teminatı 100 milyon lira olarak belirlenirken 15 Ağustos saat 16.30'a kadar teklif verilebilecek. İhale 16 Ağustos saat 10.00'da yapılacak.