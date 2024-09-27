TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

TMSF'nin, Güçbirliği Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Muhammen bedeli 526 milyon lira, şartname bedelinin 50 bin lira, tesis ziyaret izni ücretinin 25 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.



İhaleye katılabilmek için 52 milyon 600 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 12 Kasım saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.



Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 75 bin metrekare alanlı arsa vasıflı taşınmaz ve üzerindeki bina ve menkulleri kapsayan söz konusu ihale, 13 Kasım saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.