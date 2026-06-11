TMSF dev şirketi satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF ), kayyım olarak atandığı Assan Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi'ne ait varlıklardan oluşturulan Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü cebri icra yoluyla satışa çıkardığını duyurdu.

Satışa konu olan ticari ve iktisadi bütünlük, şirketin savunma sanayi faaliyetlerine ayrılmış gayrimenkulleri, ön tahsisli arazileri, makine, teçhizat, demirbaşlar, finansal kiralama sözleşmesine konu malları, markaları, alan adı ve taraf olduğu sözleşmelerden oluşuyor.

İhale için belirlenen muhammen bedel 416 milyon 500 bin ABD doları olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyen şirket ve kişilerin, 41 milyon 650 bin ABD doları tutarında teminat yatırmaları gerekiyor. Katılımcıların ihale şartnamesini inceleyebilmeleri veya satın alabilmeleri için 50 bin ABD doları, bilgi odası ve tesis ziyaretinden yararlanabilmeleri için ise 100 bin ABD doları ödeme yapmaları şartı bulunuyor. Bilgi odası 10 Haziran 2026 ile 6 Temmuz 2026 tarihleri arasında açık kalacak.

Tekliflerin peşin bedel üzerinden ABD doları cinsinden verileceği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İdari ve mali zarflardan oluşan tekliflerin en geç 7 Temmuz 2026 tarihi saat 16:00'ya kadar Satış Komisyonu'na elden teslim edilmesi gerekiyor.

İhale, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. Kapalı zarfların açılmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek. En yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması durumunda, Fon Kurulu kararıyla 10 Temmuz 2026 tarihinde pazarlık usulü ile ihaleye devam edilebilecek. .