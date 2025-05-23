TMSF hastane satıyor… İşte fiyatı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.

TMSF'nin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TMSF'nin kayyım olarak atandığı, Akabe Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ bünyesinde faaliyet gösteren, Özel Avcılar Hospital Hastanesi’ne ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Avcılar Hospital Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldı.

Bütünlük için muhammen bedel 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.

Teklifler en geç 01.07.2025 tarihi saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek. İhale 02.07.2025 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacak.

İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesioluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecek.