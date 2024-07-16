Mali Eylem Görev Gücü (FATF) toplantılarında Türkiye’ye Adalet Bakanlığı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı içerisinde kayyımlık kurumu kurulması yönünde tavsiye kararı sunuldu.



Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurul gündemine gelecek olan 9. Yargı Paketinde yer alan düzenlemeyle, terörizmin finansmanı suçlarının işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphenin bulunduğu durumlarda, şirketlere 5 yıl süreyle TMSF kayyım olarak atanacak.



Şirketlerin genel kurul yetkileri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın TMSF tarafından kullanılacak.



Bu şirketlerin veya malvarlıklarının kısmen veya tamamen satılmasına veya feshi ile tasfiyesine TMSF tarafından karar verilebilecek.