TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti

Sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarı, 2025'ten itibaren 650 bin liradan 950 bin liraya çıkardı.

TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti

TMSF'nin Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile TMSF Tarafından Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler 'de yayımlandı.

Buna göre, 650 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarı, 2025 takvim yılı başından itibaren 950 bin lira olarak belirlendi.

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