TMSF üç varlığı satışa çıkardı

TMSF'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.



Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 46 milyon 700 bin lira olarak belirlendi.



İhale, 24 Temmuz saat 14.30'da yapılacak.



EKİPSAN



Ekipsan Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli ise 150 milyon 100 bin lira olarak belirlendi, .



İhale 24 Temmuz saat 11.00'de yapılacak.



Katılım için 23 Temmuz saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gereken ihaleler, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla TMSF'nin İstanbul'daki konferans salonunda başlayacak.



Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra ihalelerde açık artırma aşamasına geçilecek.

