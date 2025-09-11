TMSF'den Can Holding açıklaması: Basiretli tacir anlayışıyla idare edilecek

Sabah saatlerinde Can Holding'e ilişkin başlayan operasyonda detaylar netleşmeye başladı. Küçükçekmece Başsavcılığı Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi.



Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu. Yöneticilerine "kara para aklama", "kaçakçılık" ve "suç örgütü kurma" suçlaması yöneltildi.



Mehmet Şakir Can, Kenan Tekdağ ve Kemal Can'ın da aralarında olduğu şirket yöneticileri sabah saatlerinde gözaltına alındı.



Ciner Yayın Holding'i satın alan Can Grubu, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim kurumlarını elinde bulunduruyor.



Holding ayrıca Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel ve Mediza Hospital’ın da sahibi. Bunların yanı sıra holdingin beton santralleri ve lojistik sektöründe de yatırımları var.



TMSF'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Can Holding’e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandığı duyuruldu.



TMSF "Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de

görüşmeler yapılmıştır." açıklamasını yaptı.



BASİRETLİ TACİR ANLAYIŞIYLA YÖNETİLECEK



Fon "Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir. Ayrıca grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir." duyurusunda bulundu.

