TMSF'den Erciyes Anadolu Holding açıklaması

TMSF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, şeffaflık ilkesinin gereği olarak ihale duyurularının Resmi Gazete, kurumun internet sitesi ve Türkiye'nin en çok tiraja sahip beş gazetesinin ikisinde yayımlandığı belirtildi.



Açıklamada, ihale sonuçlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:



"Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin Hazine'ye ait yüzde 100 oranındaki paylarının satışı için 13 Ağustos'ta gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır. Daha sonra 10 Eylül'de Resmi Gazete ve TMSF'nin internet sitesinde yayımlanan ilanla Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin Hazine'ye ait yüzde 100 oranındaki payları yeniden satışa çıkarılmıştır.



Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Hazine'ye ait yüzde 100 oranındaki paylarının satışı için 14 Ağustos'ta gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır.



Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Hazine'ye ait yüzde 100 oranındaki paylarının satış ihalesi 16 Ağustos'ta gerçekleştirilmiştir. İhalede, muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır.



Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Hazine'ye ait yüzde 100 oranındaki paylarının satış ihalesi 20 Ağustos'ta gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklifi veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır.



Sibelres Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Hazine'ye ait yüzde 100 oranındaki paylarının satış ihalesi 21 Ağustos'ta gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklifi veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır.



RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Hazine'ye ait yüzde 100 oranındaki paylarının satışı için 27 Ağustos'ta gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır.



HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Hazine'ye ait yüzde 100 oranındaki payları ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Hazine ve Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait yüzde 25 oranındaki paylarının satışı için 24 Eylül'de gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır."