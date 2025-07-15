TMSF'den Hakmar ve Tatbak açıklaması

Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak markasıyla faaliyet gösteren şirketlere, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifresi amacıyla yürütülen soruşturma devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimleri oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştı.



TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere, kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

