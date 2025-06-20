TMSF’den ikinci el araç satışı... İhale katılım bedeli 933 bin TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Naksan Holding A.Ş., Akkoza Mensucat A.Ş. ve Ansa Otomasyon Ltd. Şti.’ye ait toplam 26 araçtan oluşan “Naksan Grubu Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nü satışa çıkardı.

Resmî Gazete’de yer alan duyuruya göre, Naksan Holding’e ait araç filosu 9,3 milyon TL muhammen bedelle ihaleye çıkarılıyor.

Satış, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacağı ihale yoluyla gerçekleştirilecek.

Fon tarafından yapılan açıklamaya göre, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışa sunulan 21 araç Naksan Holding’e, 4 araç Akkoza Mensucat’a ve 1 araç Ansa Otomasyon’a ait.

Araçların muhammen bedeli 9 milyon 330 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin 933 bin TL tutarında teminat sunması gerekiyor.

İHALE 16 TEMMUZ'DA

İhaleye son teklif verme tarihi 14 Temmuz 2025 saat 16.00 olarak açıklandı. Kapalı zarflar bu tarihe kadar Satış Komisyonu’na elden teslim edilecek. İhale ise 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30’da TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki merkez binasında gerçekleştirilecek.

İhale, kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak ve ardından en yüksek teklifi veren katılımcılar arasında açık artırmaya geçilecek. Katılımcı sayısına göre pazarlık usulü de uygulanabilecek.

10 BİN TL KARŞILIĞIND ŞARTNAME

İhaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi satın alması gerekiyor. Şartname, TMSF’nin Esentepe’deki merkezinden 10 bin TL karşılığında temin edilebilecek. Bedel hiçbir şekilde iade edilmeyecek.

KATILIM KOŞULLARI

Yönetmelik kapsamında satışa katılamayacak kişiler, şartnameyi satın almamış olanlar veya gerekli belgeleri tamamlamayanlar ihaleye alınmayacak. Araçlar üzerindeki rehin ve haciz gibi takyidatlar, satışla birlikte kaldırılacak. Geçmiş dönem borçları için ise belirli koşullar altında Kurul kararıyla ödeme yapılabilecek.

Tüm bilgilendirmeler ve güncellemeler TMSF’nin ilan panosunda duyurulacak. Ayrıntılı bilgi ve iletişim için Satış Komisyonu’na başvurulabilecek.