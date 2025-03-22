TMSF'den İninal, Payfix ve Aypara'ya görevlendirme

Yasa dışı bahis operasyon kapsamında el konulup Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen İninal, Payfix ve Aypara’ya yeni yönetim kurulu ve genel müdür görevlendirmesi yapıldı.

TMSF'den İninal, Payfix ve Aypara'ya görevlendirme
Yasa dışı bahis soruşturması: PayFix, Aypara ve İninal'ın faaliyetleri durduruldu

Yasa dışı bahis soruşturması: PayFix, Aypara ve İninal'ın faaliyetleri durduruldu

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Ödeme kuruluşları İninal, Payfix ve Aypara’ya operasyonu kapsamında el konuldu.

Üç şirket, başlatılan soruşturma devam ederken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

TMSF üç şirket için yeni yönetim kurulu ve genel müdür görevlendirmeleri gerçekleştirdi.

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