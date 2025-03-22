TMSF'den İninal, Payfix ve Aypara'ya görevlendirme

Ödeme kuruluşları İninal, Payfix ve Aypara’ya yasa dışı bahis operasyonu kapsamında el konuldu.



Üç şirket, başlatılan soruşturma devam ederken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.



TMSF üç şirket için yeni yönetim kurulu ve genel müdür görevlendirmeleri gerçekleştirdi.