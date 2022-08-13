TOBB Başkanı: Kredilerde normalleşme başladı

Firmaların bankalardan talep ettikleri kredileri alamadıklarından, alabilenlerin de çok yüksek faiz oranlarıyla karşılaştıklarından yakınan Hisarcıklıoğlu, kamu bankalarında bir rahatlama başladığını söyledi.



Hisarcıklıoğlu, Kırklareli Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposu açılışında yaptığı konuşmada, finansman sorununa ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.



Üç gün önce banka temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Üç gündür gördüğümüz bir şey var, kamu bankalarında bir rahatlama başladığı, bütün Türkiye'de bana dönüşler başladı. 'Kamu bankalarının Haziran 25'ten sonra kredi kullanımında çıkarttığı zorluk artık normalleşmeye geldi başkanım' diyorlar. Öteki taraftan şimdi özel bankalarla da ilgili sorunlarımız var. Onların faiz limitlerinin yüksekliği ile ilgili büyük bir rahatsızlığımız var. İnşallah ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ile Kırklareli Valisi Birol Ekici, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Borsa Başkanı Turhan Altıntel, soğuk hava deposunun açılışını gerçekleştirdi.



Hisarcıklıoğlu, daha sonra Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Facebook İstasyonu açılışı ile yeni hizmet binası temel atma töreninde, dünyada sosyal platformları en çok kullanan ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğuna değindi.



Gençlerin Facebook istasyonundan en üst düzeyde yararlanmasını isteyen Hisarcıklıoğlu, bu hizmetlerin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.