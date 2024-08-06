TOBB ve sanayi odaları başkanlarından ortak basın açıklaması: Şirketlere haksız ithamlar yapılıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde bir araya gelen Sanayi Odası Başkanları, sanayicilerin sorunlarını, üyelerin taleplerini, bölgedeki ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplantı düzenledi.

Toplantının ardından sanayi odası başkanları ve TOBB tarafından ortak basın açıklaması yayımlandı.

Artan küresel ve bölgesel risklerle birlikte ekonominin oldukça zorlu bir süreçten geçtiği belirtilen açıklamada, para politikalarında ve finansal istikrar anlamında atılan adımların desteklendiği belirtildi.

Enflasyonla mücadelede bir an önce kalıcı sonuç almayı umdukları belirtilen açıklamada, "Fiyat istikrarı olmadığında, rekabet gücümüzün nasıl düştüğünü, maliyetleri nasıl yönetemediğimizi, bütçemizi nasıl yapamadığımızı hepimiz gördük. Herkesin elini taşın altına koyması gereken bir dönemden geçtiğimize inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÜRETİM KAPASİTEMİZİ VE İSTİHDAMI KORUMALIYIZ



Milyarlarca liralık yatırımla hayata geçirilen üretim kapasitesinin ve istihdamın korunması büyük önem arz ettiğine de dikkati çekilen açıklamada, "Bunun için de öncelikle ticari krediler üzerinde uygulanan büyüme sınırının kaldırılması ve böylelikle reel sektörde finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekmektedir.

Özellikle son 3-4 aydır yerinde sayan KOBİ kredilerinin en az enflasyon oranında artmasına yönelik politikalar geliştirilmelidir. Ayrıca, istihdamda yaşanan sıkıntıların çözümü için ücretler üzerindeki vergi ve prim yüklerinin OECD ortalamalarına çekilmesi, mesleki eğitim ile gençlerimizin istihdama yönlendirilmesi, mesleki eğitimde kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi ve istihdamı zorlaştıran mevzuat katılıklarının giderilmesi gerekmektedir. Öte yandan, küresel ekonomide gözlenen ticaret savaşlarına yönelik tedbirlerin alınması ve şirketlerimizin yurtdışı kaynaklı haksız rekabete karşı daha etkin korunması önem arz etmektedir." değerlendirilmesine yer verildi.

"ŞİRKETLERE YÖNELİK HAKSIZ İTHAMLAR YAPILIYOR"



Özel sektör, Türkiye'nin büyümesi için yatırıma, istihdama, ihracata devam ettiği fakat bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında şirketlere yönelik haksız ithamlar yapıldığı dile getirilerek, söz konusu şirketlerin kayıt dışına kaymadan, vergi mevzuatının hükümlerine uygun şekilde faaliyet gösterdiği açıklandı.

Malum şirketlerin birçoğunda Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi denetimleri de yapıldığı da aktarılarak, buna karşılık basında, vergi ve teşvik mevzuatını bilmeden, şirketlerin her birinin özel durumlarını ve tâbi oldukları düzenlemeleri, indirim ve istisnaları dikkate almadan yayımlanan haberlerin, kamuoyunu yanıltmakta ve sanayi işletmelerinin itibarlarını zedelemekte olduğu kaydedildi.

"VERGİ ADALETİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ TÜM ADIMLARIN ATILMASINI DESTEKLİYORUZ"



Şirketlerin sadece vergi levhalarındaki rakamlara bakarak o şirketin ödemesi gereken vergiden daha az vergi ödediğini iddia etmek ve yorum yapmak hakkaniyetli bir yöntem olmadığı da vurgulanan açıklamada "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve vergi adaletinin sağlanması için gerekli tüm adımların atılmasını destekliyoruz.

Vergi politikalarında önceliğin kayıt dışılıkla ve kayıt dışılığın yol açtığı haksız rekabetle mücadele olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, vergi sisteminin daha şeffaf ve adil bir yapıya kavuşmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.